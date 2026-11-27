В Черновцах во время воздушной тревоги раздались взрывы
В Черновцах 27 ноября во время воздушной тревоги раздались взрывы. Перед этим местные власти предупредили о появлении беспилотника над областным центром.
Воздушную тревогу в области начали объявлять около 14:51. Сначала опасность зафиксировали в Днестровском районе, впоследствии её распространили на Черновицкий и Выжницкий районы.
В 15:20 стало известно о БПЛА над Черновцами. Жителей призвали немедленно покинуть общественные места и позаботиться о собственной безопасности.
Через две минуты в городе раздались взрывы. Местные Telegram-каналы сообщали о возможном сбивании беспилотника и предупреждали об опасности обломков.
Также появилась неподтверждённая информация о попадании в город. На момент публикации местные власти не сообщали о последствиях атаки.
Источник: Черновицкая ОГА
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