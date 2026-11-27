Украина вернула домой девять детей с временно оккупированных территорий и из России. Вместе с ними вернулись бабушка, сопровождавшая внука, и воспитанница Олешковского детского дома-интерната, нуждающаяся в особой поддержке. Об этом 27 ноября сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, среди вернувшихся детей есть жители временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма. Самому младшему из них, Артему, всего восемь лет. Все дети получат необходимую помощь.

Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за содействие и посредничество, а также уполномоченного Верховной Рады по правам человека и его команду за работу по возвращению детей.

К процессу также привлечены участники инициативы Bring Kids Back UA и Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Всего с начала работы инициативы в Украину удалось вернуть 2875 детей, отметил президент.

До этого Зеленский анонсировал новый масштабный обмен военнопленными.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил во время мероприятия «Диалог ради единства», что крупный обмен пленными между Украиной и РФ будет проходить в несколько этапов, а не за один день, поскольку процесс сейчас находится на стадии согласования.

Украина и Российская Федерация, государство-агрессор, в ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) принципиально договорились о крупном обмене военнопленными.

Украина и Россия ведут переговоры о новом крупном обмене пленными, в рамках которого планируется вернуть более тысячи граждан. Окончательное количество участников обмена стороны пока еще согласовывают.

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