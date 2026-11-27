乌克兰将九名来自临时被占领土和俄罗斯的儿童接回了家。 随同他们回来的还有一位陪同孙子回家的祖母，以及一名需要特别照顾的奥列什基儿童寄宿院的院童。乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月27日通报了这一消息。

据他介绍，被接回的儿童中包括赫尔松州、扎波罗热州临时被占领土以及克里米亚地区的居民。其中最小的孩子阿尔捷姆年仅八岁。所有儿童都将获得必要的援助。

泽连斯基感谢美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普提供的协助和斡旋，同时也感谢乌克兰最高拉达人权事务专员及其团队为接回这些儿童所做的工作。

Bring Kids Back UA倡议组织成员以及国际乌克兰儿童回归联盟也参与了这一进程。

总统指出，自该倡议启动以来，乌克兰已成功接回2875名儿童。

此前，泽连斯基曾宣布将进行新一轮大规模战俘交换。

总统办公室主任基里尔·布达诺夫在“团结对话”活动上表示，乌克兰与俄罗斯之间的大规模战俘交换将分几个阶段进行，而非在一天内完成，因为该进程目前仍处于协商阶段。

乌克兰与侵略国俄罗斯联邦在阿联酋阿布扎比举行的为期两天的谈判中，就大规模交换战俘达成了原则性协议。

乌克兰与俄罗斯正在就新一轮大规模战俘交换进行谈判，计划在此框架内遣返超过一千名公民。双方目前仍在就交换人员的最终人数进行协商。

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