尽管面临后勤问题，驻扎在赫尔松州的俄罗斯军队仍在努力为冬季做准备，并继续计划在赫尔松市卡兰廷尼岛的科拉贝尔小区附近实施登陆。 与此同时，乌克兰守军正严密监控敌军补给线，并遏制其推进企图。

据她称，在赫尔松地区的人道主义停火期间，俄军利用停火时机为其部队补充了物资储备。据估计，这些储备资源仅够维持约一个半月。 目前，占领军在后勤补给方面面临困难，因为这些补给线均由乌克兰守军控制。

“随着寒冷天气的临近，占领军对补给的需求将不断增加。他们将试图为所属部队提供冬装、取暖燃料及其他必要物资。 然而，由于敌方的后勤补给线处于乌克兰守军的控制之下，占领军正规划行进路线，力求尽可能减少在开阔地带的移动，”舍甫琴科指出。

与此同时，俄军仍在计划于赫尔松市卡兰廷尼岛的科拉贝尔小区附近实施登陆。

10月底，占领军曾试图在那里实施空降作战，采用了小规模突击分队的战术。然而，此次尝试以敌方伤亡告终，俄军未能建立桥头堡。

舍甫琴科还指出，天气条件大大增加了在赫尔松附近岛屿间移动的难度。由于水位上升，陆路通行变得更加困难。天气的进一步恶化将限制俄军的行动能力，特别是冰层形成前的水路行动。

“顺便提一下，乌克兰守军正坚守防线，不允许占领者继续推进。 自11月初以来，‘南方’军（部队）集团的各部队已消灭5653名俄军士兵，并摧毁2457件敌方武器和军事装备，”副发言人总结道。

“南方”部队（军）发言人副手阿纳斯塔西娅·舍甫琴科通报了这一消息。

需要指出的是，俄罗斯占领军在哈尔科夫州彼得罗帕夫利夫卡村附近推进，该村位于库皮扬斯克以东。

11月26日过去24小时内，俄罗斯占领军在哈尔科夫州库皮扬斯克区彼得罗帕夫利夫卡村附近推进。 据OSINT项目DeepState的数据，敌军在库皮扬斯克方向占领的总面积为8平方公里，而彼得罗帕夫利夫卡村已进入灰色地带。

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