在叶夫根尼娅·赫马里担任国防部长后的头100天里，乌克兰加强了针对“沙赫德”火箭弹的防御，加大了摧毁俄罗斯发射装置的力度，并扩大了无人机产量。 军事专家兼政治学家基里尔·萨佐诺夫指出了国防部取得的这些成果。

据他介绍，入冬前前线局势已趋于稳定，在部分战线上，乌克兰军队正在收复阵地。 与此同时，萨佐诺夫指出，俄罗斯的弹道导弹仍构成严重威胁，但在赫马里领导下的国防部已加紧了摧毁敌方发射装置的工作。

这位政治学家还特别提到，针对喷气式攻击无人机的反制措施已得到加强。 据他评估，此类“沙希德”无人机的击落率已超过80%。他还表示，国防部新领导层继续将此前在安全局（SBU）采用的防御策略推广至其他防区。

在其他成果方面，萨佐诺夫提到已与合作伙伴举行了80多次双边会晤，并召开了两次“拉姆施泰因”格式会议。据他介绍，在最近一次会议上，乌克兰获得了重要支持。

他还透露，在赫马里（Khmara）的倡议下，已简化了防护性地下生产设施的建设流程，而无人机采购合同规模已增长至超过2025年全年指标300%的水平。

萨佐诺夫还提到了乌克兰针对克里米亚大桥的军事行动，以及对俄罗斯炼油厂的无人机和导弹打击及其产生的经济影响。不过，上述评估和数据仅代表这位政治学家的个人观点。

赫马拉在挪威就加强乌克兰防空体系及支持国防工业等问题进行了讨论。

赫马拉表示，乌克兰武装部队在两个月内收复的领土面积超过了俄军占领的面积。

赫马拉表示，俄罗斯人需要数月时间才能修复受损的克里米亚大桥结构。

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