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Російські окупаційні війська просунулися поблизу села Петропавлівка в Харківській області, це населений пункт на схід від Куп'янська.

Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState.

Джерело: DeepState.

Російські окупаційні війська мають просування у Пологівському районі Запорізької області. Зміни на лінії фронту зафіксували поблизу населених пунктів Воздвижівка та Білогір’я.

Російські окупаційні війська мають просування у Краматорському районі Донецької області. Зміни на фронті зафіксували поблизу Костянтинівки та села Червоне.

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