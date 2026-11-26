Российские оккупационные войска продвинулись в районе села Петропавловка в Харьковской области — это населённый пункт к востоку от Купянска.

Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState.

Источник: DeepState.

Российские оккупационные войска продвигаются в Пологовском районе Запорожской области. Изменения на линии фронта зафиксированы вблизи населенных пунктов Воздвижевка и Белогорье.

Российские оккупационные войска продвигаются в Краматорском районе Донецкой области. Изменения на линии фронта зафиксированы вблизи Константиновки и села Червоное.

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