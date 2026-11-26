Российские войска продвинулись в Харьковской области — DeepState
Российские оккупационные войска продвинулись в районе села Петропавловка в Харьковской области — это населённый пункт к востоку от Купянска.
Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState.
Источник: DeepState.
Российские оккупационные войска продвигаются в Пологовском районе Запорожской области. Изменения на линии фронта зафиксированы вблизи населенных пунктов Воздвижевка и Белогорье.
Российские оккупационные войска продвигаются в Краматорском районе Донецкой области. Изменения на линии фронта зафиксированы вблизи Константиновки и села Червоное.