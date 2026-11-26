За чуть менее пяти лет полномасштабной войны против Украины сообщалось как минимум о 53 внезапных смертях топ-менеджеров российских госкомпаний, чиновников или высокопоставленных сотрудников силовых структур, причем в 34 случаях в СМИ или официальных сообщениях причиной называли самоубийство, однако в большинстве из них органы РАГС не зафиксировали однозначного суицида.

Это выяснило издание «Важные истории» на основе данных утечки из базы Росстата о смертях россиян. В частности, в базе зафиксирована смерть в июле 2026 года в Москве бывшего руководителя терминала деловой авиации «Шереметьево» Алексея Коршенко от «повешения с неопределенными намерениями», что не указывает ни на самоубийство, ни на убийство и определяет вид смерти как «неопределенный».

Кроме того, по данным из утечки Росстата, в августе 2025 года скончался соучредитель и крупнейший акционер девелоперской компании «Самолет» Михаил Кенин: сначала в документах указывалась одна из форм хронической ишемической болезни сердца, а впоследствии причина смерти была изменена на «не установленная».

Источник: расследование «Важных историй» на основе данных утечки базы Росстата о смертях.

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военнослужащий, свидетельствует утечка базы данных Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, ЗАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военных, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причем в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

Армия Российской Федерации по состоянию на вторник, 24 ноября, побила годовой антирекорд потерь за всё время полномасштабной войны: с начала 2026 года они достигли 432 519 военнослужащих, что уже превысило показатель за весь 2024 год (430 790 человек).

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