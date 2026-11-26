Российские войска целенаправленно атакуют ДнепроГЭС и магистральные линии электропередач в Запорожской области, пытаясь отключить Днепропетровскую область от энергосистемы Украины. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Кроме того, постоянным ударам подвергается Криворожская теплоэлектростанция. В настоящее время наиболее сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Днепропетровской и Запорожской областях, где зафиксировано наибольшее количество атак на энергетические объекты.

По его словам, Россия применяет тактику «энергетического окружения» крупных промышленных регионов.

«Энергосистема Украины работает как единый организм: если в одной области не хватает мощности, её перебрасывают из других регионов. Из-за повреждения этих ключевых артерий отрезанным от единой сети оказался Днепровский энергоузел — это сам Днепр, а также Днепровский, Павлоградский, Синельниковский и Самаровский районы. Когда узел изолирован, перебросить туда энергию из других областей технически невозможно, даже если в системе есть свободная мощность», — пояснил Омельченко.

Он отметил, что россияне одновременно наносят удары как по генерации, так и по сетям передачи, чтобы потребители не могли получить даже то небольшое количество электроэнергии, которое удается выработать. Осложняют ситуацию и ежедневные атаки по локальным распределительным сетям — как в прифронтовых общинах, так и в других районах области.

«В настоящее время Днепровский энергоузел обеспечен электроэнергией менее чем на четверть от необходимой потребности. Когда дефицит превышает 75%, обычных графиков для населения уже недостаточно, чтобы удержать частоту в сети и избежать полного блэкаута. Именно поэтому «Укрэнерго» вынуждено временно ограничивать даже часть критически важных объектов, чтобы гарантированно сохранить электроснабжение для больниц, водоканалов и базовой связи», — добавил эксперт.

Чтобы стабилизировать энергосистему Днепропетровской области, энергетики работают на всех уровнях. Главное препятствие сейчас — постоянные воздушные тревоги и высокий риск повторных ударов.

Об этом в Facebook сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В результате российских ударов 16 ноября по объектам энергетики Днепропетровской области областной центр полностью остался без электроснабжения, а свет также пропал у жителей части Днепровского, Самаровского и Каменского районов.

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