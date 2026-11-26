俄罗斯军队正有针对性地袭击第聂伯罗水电站和扎波罗热州的输电主干线，企图将第聂伯罗彼得罗夫斯克州从乌克兰电力系统中断开。拉祖姆科夫中心能源项目主任弗拉基米尔·奥梅尔琴科表示了这一点。

此外，克里沃罗格热电厂也正遭受持续轰炸。目前，第聂伯罗彼得罗夫斯克州和扎波罗热州的供电形势最为严峻，这两个地区记录到的针对能源设施的袭击次数最多。

据他介绍，俄罗斯正对大型工业地区采取“能源包围”战术。

“乌克兰的电力系统如同一个有机整体：如果某个州电力不足，就会从其他地区调配电力过去。 由于这些关键输电干线受损，第聂伯河能源枢纽——即第聂伯市本身，以及第聂伯区、帕夫洛格拉德区、西涅利科夫区和萨马罗夫区——已被切断与统一电网的连接。 一旦该枢纽被隔离，即使系统内有闲置发电能力，从技术上讲也无法将电力调往该地区，”奥梅尔琴科解释道。

他指出，俄军同时打击发电设施和输电网络，旨在让用户甚至无法获得那点勉强产生的少量电力。 此外，针对当地配电网络的日常袭击——无论是在前线社区还是该州其他地区——都使局势更加复杂。

“目前，第聂伯能源中心的电力供应量不足实际需求的四分之一。当缺口超过75%时，仅靠针对居民的常规限电方案已不足以维持电网频率并避免全面停电。 正因如此，‘乌克兰能源公司’不得不暂时限制部分关键设施的用电，以确保医院、自来水公司和基础通信网络的供电，”该专家补充道。

为了稳定第聂伯罗彼得罗夫斯克州的电力系统，能源部门正在各层级全力以赴。目前的主要障碍是持续的空袭警报以及再次遭受袭击的高风险。

拉祖姆科夫中心能源项目主任弗拉基米尔·奥梅尔琴科在Facebook上通报了这一情况。

由于11月16日俄罗斯对第聂伯罗彼得罗夫斯克州能源设施的袭击，该州首府完全断电，第聂伯罗夫斯基、萨马罗夫斯基和卡缅斯基部分地区的居民也遭遇停电。

俄罗斯正准备对能源设施和横跨第聂伯河的桥梁发动新一轮袭击。

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