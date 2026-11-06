Росія готує новий удар по енергетиці та мостах через Дніпро

Українська розвідка отримала інформацію про підготовку Росією нової атаки. Серед можливих цілей — енергетична інфраструктура, мости через Дніпро та цивільні об’єкти. Повітряні сили й Збройні сили України вже готуються до захисту.

За його словами, розвідка попереджає про підготовку російських військ до нового удару. Ймовірними цілями можуть стати об’єкти енергетики, мости через Дніпро та цивільна інфраструктура. «Ми зараз маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар — по енергетиці, по наших мостах через Дніпро, по цивільній інфраструктурі. Повітряні сили та Збройні сили України загалом готуються до захисту. Це непросто», — заявив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україні потрібні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot. Вони необхідні для посилення захисту від російських ракетних атак. Зеленський підкреслив, що важливе значення має не лише досягнення домовленостей із партнерами про постачання озброєння, а й те, наскільки швидко Україна його отримує. За його словами, кожен день постачання має значення, адже від цього залежить можливість захистити українські міста та важливі об’єкти.

Глава держави закликав союзників не затягувати з передачею необхідної зброї. Також він звернувся до українців із проханням берегти себе та не ігнорувати повітряні тривоги з огляду на загрозу нових ракетних ударів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Російські війська 6 листопада атакували об’єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді. Через пошкодження ситуація з електропостачанням ускладнилася не лише на Житомирщині, а й у Києві: у столиці також знизився тиск у системі водопостачання.

У Житомирі через пошкодження енергосистеми запроваджують режим максимальної економії електроенергії. Мешканців закликають обмежити споживання світла, особливо в пікові години.

Увечері 3 листопада та в ніч проти 4 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру й приватні будинки в Житомирській області. Внаслідок ударів понад 180 тисяч абонентів залишилися без електропостачання, ремонтні роботи тривають.

У Житомирі масово зникло світло після удару Росії, встановлюють пункти незламності.

Нагадаємо, що після російського удару в Житомирі 3 листопада зникло електропостачання, про що повідомляють місцеві Telegram-канали. Також містяни пишуть про перебої з водою.





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