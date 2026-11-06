Россия готовит новый удар по энергетике и мостам через Днепр

Украинская разведка получила информацию о подготовке Россией новой атаки. Среди возможных целей — энергетическая инфраструктура, мосты через Днепр и гражданские объекты. Воздушные силы и Вооруженные силы Украины уже готовятся к обороне.

По его словам, разведка предупреждает о подготовке российских войск к новому удару. Вероятными целями могут стать объекты энергетики, мосты через Днепр и гражданская инфраструктура. «У нас сейчас есть информация от разведки о том, что готовится новый удар — по энергетике, по нашим мостам через Днепр, по гражданской инфраструктуре. Воздушные силы и Вооруженные силы Украины в целом готовятся к обороне. Это непросто», — заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украине нужны ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot. Они необходимы для усиления защиты от российских ракетных атак. Зеленский подчеркнул, что важное значение имеет не только достижение договоренностей с партнерами о поставках вооружения, но и то, насколько быстро Украина его получает. По его словам, каждый день поставок имеет значение, ведь от этого зависит возможность защитить украинские города и важные объекты.

Глава государства призвал союзников не затягивать с передачей необходимого оружия. Также он обратился к украинцам с просьбой беречь себя и не игнорировать воздушные тревоги ввиду угрозы новых ракетных ударов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

6 ноября российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Житомирской общине. Из-за повреждений ситуация с электроснабжением осложнилась не только в Житомирской области, но и в Киеве: в столице также снизилось давление в системе водоснабжения.

В Житомире из-за повреждений энергосистемы вводится режим максимальной экономии электроэнергии. Жителей призывают ограничить потребление света, особенно в пиковые часы.

Вечером 3 ноября и в ночь на 4 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и частные дома в Житомирской области. В результате ударов более 180 тысяч абонентов остались без электроснабжения, ремонтные работы продолжаются.

В Житомире массово отключилось электричество после удара России, создаются пункты сопротивления.

Напомним, что после российского удара в Житомире 3 ноября пропало электроснабжение, о чем сообщают местные Telegram-каналы. Также горожане пишут о перебоях с водой.





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