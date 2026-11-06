Російський удар по Житомирщині вплинув на енергопостачання Києва

Російські війська 6 листопада атакували об’єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді. Через пошкодження ситуація з електропостачанням ускладнилася не лише на Житомирщині, а й у Києві: у столиці також знизився тиск у системі водопостачання.

Внаслідок російського удару пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Наразі на місці працюють ремонтні бригади. Фахівці оглядають обладнання, встановлюють масштаби пошкоджень і з’ясовують, які роботи необхідні для відновлення його роботи. Поки що точні терміни ремонту невідомі. Їх обіцяють назвати після того, як спеціалісти завершать оцінку пошкоджень і визначать обсяг необхідних робіт.

Наслідки атаки відчули й у столиці. Через пошкодження енергооб’єкта на Житомирщині погіршилася ситуація з електропостачанням Києва. Крім того, у місті знизився тиск у системі водопостачання. У «Київводоканалі» через ситуацію з електроживленням використовують резервні джерела. На тих станціях, де це технічно можливо, обладнання перемикають на генератори. Це дає змогу підтримувати роботу системи водопостачання під час перебоїв з електрикою.

Водночас ситуація з відновленням енергопостачання після російських атак залишається найскладнішою саме в Києві. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради, присвяченої наслідкам ударів по енергетичній інфраструктурі. За словами глави держави, жителі столиці та підприємства змушені тривалий час обходитися без електроенергії та води. Зеленський також звернув увагу на проблеми з підготовкою міста до опалювального сезону. Зокрема, за його словами, частину рішень на міському рівні не виконали вчасно, що додатково ускладнило ситуацію.

Уряд залучає додаткові ресурси для відновлення енергетики. Йдеться, зокрема, про постачання обладнання, необхідного для ремонтів. Україна також домовилася з Німеччиною та Іспанією про допомогу — ці країни мають передати генератори, кабелі та інше устаткування. Під час наради окремо розглянули ситуацію в кількох регіонах. Серед них — Дніпро, Харків, Одеса, Полтавська, Черкаська та Житомирська області. Також обговорили залучення додаткових ремонтних бригад, які допомагатимуть відновлювати пошкоджені об’єкти.

До цих робіт планують залучати й підрозділи Збройних сил України. Крім того, для працівників енергетичної, комунальної, залізничної галузей і сфери водопостачання передбачили щомісячні доплати. Їх мають отримувати фахівці, які працюють над ліквідацією наслідків російських ударів. Про атаку повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

У Житомирі через пошкодження енергосистеми запроваджують режим максимальної економії електроенергії. Мешканців закликають обмежити споживання світла, особливо в пікові години.

Увечері 3 листопада та в ніч проти 4 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру й приватні будинки в Житомирській області. Внаслідок ударів понад 180 тисяч абонентів залишилися без електропостачання, ремонтні роботи тривають.

У Житомирі масово зникло світло після удару Росії, встановлюють пункти незламності.

Нагадаємо, що після російського удару в Житомирі 3 листопада зникло електропостачання, про що повідомляють місцеві Telegram-канали. Також містяни пишуть про перебої з водою.

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