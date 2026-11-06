Российский удар по Житомирской области повлиял на энергоснабжение Киева

6 ноября российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Житомирской общине. Из-за повреждений ситуация с электроснабжением ухудшилась не только в Житомирской области, но и в Киеве: в столице также снизилось давление в системе водоснабжения.

В результате российского удара поврежден объект энергетической инфраструктуры. Сейчас на месте работают ремонтные бригады. Специалисты осматривают оборудование, устанавливают масштабы повреждений и выясняют, какие работы необходимы для восстановления его функционирования. Пока точные сроки ремонта неизвестны. Их обещают назвать после того, как специалисты завершат оценку повреждений и определят объем необходимых работ.

Последствия атаки ощутили и в столице. Из-за повреждения энергообъекта в Житомирской области ухудшилась ситуация с электроснабжением Киева. Кроме того, в городе снизилось давление в системе водоснабжения. В «Киевводоканале» из-за ситуации с электроснабжением используют резервные источники. На тех станциях, где это технически возможно, оборудование переключают на генераторы. Это позволяет поддерживать работу системы водоснабжения во время перебоев с электричеством.

В то же время ситуация с восстановлением энергоснабжения после российских атак остается наиболее сложной именно в Киеве. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания, посвященного последствиям ударов по энергетической инфраструктуре. По словам главы государства, жители столицы и предприятия вынуждены длительное время обходиться без электроэнергии и воды. Зеленский также обратил внимание на проблемы с подготовкой города к отопительному сезону. В частности, по его словам, часть решений на городском уровне не была выполнена вовремя, что дополнительно осложнило ситуацию.

Правительство привлекает дополнительные ресурсы для восстановления энергетики. Речь идет, в частности, о поставках оборудования, необходимого для ремонтов. Украина также договорилась с Германией и Испанией о помощи — эти страны должны передать генераторы, кабели и другое оборудование. В ходе совещания отдельно рассмотрели ситуацию в нескольких регионах. Среди них — Днепр, Харьков, Одесса, Полтавская, Черкасская и Житомирская области. Также обсудили привлечение дополнительных ремонтных бригад, которые будут помогать восстанавливать поврежденные объекты.

К этим работам планируют привлекать и подразделения Вооруженных сил Украины. Кроме того, для работников энергетической, коммунальной, железнодорожной отраслей и сферы водоснабжения предусмотрены ежемесячные доплаты. Их должны получать специалисты, работающие над ликвидацией последствий российских ударов. Об атаке сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

В Житомире из-за повреждений энергосистемы вводится режим максимальной экономии электроэнергии. Жителей призывают ограничить потребление света, особенно в часы пиковой нагрузки.

Вечером 3 ноября и в ночь на 4 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и частные дома в Житомирской области. В результате ударов более 180 тысяч абонентов остались без электроснабжения, ремонтные работы продолжаются.

В Житомире массово отключилось электричество после удара России, создаются пункты непоколебимости.

Напомним, что после российского удара в Житомире 3 ноября пропало электроснабжение, о чем сообщают местные Telegram-каналы. Также горожане пишут о перебоях с водой.

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