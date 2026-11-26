在针对乌克兰的全面战争爆发不到五年的时间里，据报道至少有53名俄罗斯国有企业高管、政府官员或安全部门高级官员猝死， 其中34起案件中，媒体或官方通报均将死因归为自杀，但其中大多数案件中，俄罗斯民事登记机关并未明确记录为自杀。

这一情况由《重要故事》杂志基于俄罗斯联邦统计局（Rosstat）关于俄罗斯人死亡情况的数据泄露所查明。具体而言，该数据库记录了2026年7月在莫斯科发生的、前“谢列梅捷沃”商务航空航站楼负责人 “谢列梅捷沃”商务航空终端前负责人阿列克谢·科尔申科于2026年7月在莫斯科死亡，死因被记录为“意图不明的上吊”，这既不指向自杀也不指向他杀，并将死亡性质定为“未确定”。

此外，根据俄罗斯联邦统计局泄露的数据，2025年8月，房地产开发公司“萨莫莱特”的联合创始人兼最大股东米哈伊尔·凯宁去世： 起初文件中记载的死因为某种慢性缺血性心脏病，随后死亡原因被更改为“未确定”。

来源：《重要故事》基于俄罗斯联邦统计局死亡数据库泄露数据进行的调查。

据“重要故事”记者分析的俄罗斯联邦统计局数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门已登记了近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人死亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

截至11月24日（星期二），俄罗斯联邦军队创下了全面战争爆发以来的年度最高伤亡纪录： 自2026年初以来，伤亡人数已达432 519人，这一数字已超过2024年全年的总数（430 790人）。

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