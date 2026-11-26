自2022年以来，俄罗斯联邦武装力量特种作战部队（SSO）至少损失了87名军人， 其中绝大多数是特种作战军官，这一数据来自俄罗斯联邦统计局（Rosstat）关于死亡情况的数据库泄露，该数据由记者从黑客组织“Silent Crow”和“网络游击队”处获得。

遇难者中包括1名上校、4名中校、19名少校、34名初级军官以及另外6名军官（其确切军衔不详）， 其中至少有3名2014年参与过克里米亚占领行动的遇难者，而损失最惨重的当属“塞涅日”特种任务中心——53人， 另有23人死于“库宾卡-2”分队，11人死于塞瓦斯托波尔海军特种作战中心。

至少有54名特种作战部队战士在乌克兰阵亡，另有3人在莫斯科郊区的医院因伤不治身亡， 5人在叙利亚阵亡，另有7人死于原因不明的情况，包括意外爆炸、溺水、不明物质中毒、上吊或离奇的交通事故。 此外，2026年春季，在卢甘斯克的一次袭击中，至少有3名格鲁乌（GRU）太空侦察部门的高级军官在同一天丧生。

来源：《重要故事》。

据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局（Rosstat）数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人丧生。 据其数据，全俄各地的民政部门共登记了近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人死亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

截至11月24日（星期二），俄罗斯联邦军队创下了全面战争爆发以来的年度最高伤亡纪录： 自2026年初以来，伤亡人数已达432 519人，这一数字已超过2024年全年的总和（430 790人）。

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