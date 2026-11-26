С 2022 года Силы специальных операций (ССО) Вооружённых сил РФ потеряли не менее 87 военнослужащих, подавляющее большинство из которых составляют офицеры-диверсанты, свидетельствуют данные из утечки базы Росстата о смертях, полученные журналистами от хакерских групп Silent Crow и «Киберпартизаны».

Среди погибших — один полковник, четверо подполковников, 19 майоров, 34 младших офицера и ещё шестеро офицеров, чьи точные звания неизвестны, причем по меньшей мере трое погибших в 2014 году участвовали в оккупации Крыма, а наибольшие потери понес центр специального назначения «Сенеж» — 53 человека, еще 23 погибли в подразделении «Кубинка-2» и 11 — в севастопольском морском спеццентре.

По меньшей мере 54 бойца ССО погибли в Украине, ещё трое скончались от ранений в подмосковных госпиталях, пятеро — в Сирии, а ещё семеро погибли при невыясненных обстоятельствах, в частности в результате случайного подрыва, утопления, отравления неизвестными веществами, повешения или странных ДТП. Кроме того, весной 2026 года во время удара в Луганске за один день погибли как минимум трое высокопоставленных офицеров космической разведки ГРУ.

Источник: «Важные истории».

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военный, свидетельствует утечка данных Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военных, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причем в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

Армия Российской Федерации по состоянию на вторник, 24 ноября, побила годовой антирекорд потерь за всё время полномасштабной войны: с начала 2026 года они достигли 432 519 военнослужащих, что уже превысило показатель за весь 2024 год (430 790 человек).

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