В ночь на 26 ноября дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ. На предприятии вспыхнул пожар.

Под ударом оказались ключевые производственные мощности, резервуарный парк и транспортные трубопроводы.

Завод способен перерабатывать до 5,2 млн тонн нефти в год и производит бензин, дизельное топливо и мазут, которые, в частности, используются для обеспечения российской армии.

В ГУР отметили, что атака произошла во время восстановления предприятия после предыдущих ударов.

Источник: ГУР МО Украины.

В ночь на 23 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов в Ростовской области РФ. Масштабный пожар на предприятии зафиксировали даже спутники.

Также в ночь на 23 ноября беспилотники нанесли серию ударов по одному из ключевых объектов российской нефтетранспортной инфраструктуры. После атаки на НПС «Калейкино» вспыхнул пожар.

До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане и НПЗ Лукойл в Перми.

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