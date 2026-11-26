В России под следствием оказались бывшие командующие войсками противовоздушной и противоракетной обороны в период с 2018 по 2023 год после того, как 235-й-й гарнизонный военный суд арестовал заместителя главнокомандующего ВКС РФ по вооружению генерал-полковника Юрия Грехова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В 2023 году он возглавлял войска ПВО.

Грехов, командовавший войсками ПВО с 2018 по 2021 год и продолжавший заниматься этим направлением в должности заместителя главнокомандующего ВКС, свою вину не признал, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об аресте.

После повышения Грехова войска ПВО возглавил Андрей Дёмин, который уволился в 2023 году; по данным судебной базы, в августе 2025 года в Реутовский гарнизонный суд поступило дело против него о мошенничестве в особо крупном размере, но уже в сентябре производство было прекращено в связи с истечением срока давности, а в мае 2025 года Балашихинский городской суд отказался принять иск Минобороны РФ против полного тезки Дёмина из-за наличия решения или постановления о прекращении производства. Сам Дёмин опроверг наличие уголовного дела в Реутове и отказался от дальнейших комментариев, сославшись на соглашение о конфиденциальности, тогда как после него войска ПВО возглавил Андрей Семенов, чье первое публичное упоминание на этой должности датируется апрелем 2024 года.

Источник: Агентство.

В РФ арестовали заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению Юрия Грехова. Генерал-полковника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее в Петербурге арестовали командира военно-морской базы Балтийского флота.

В Москве арестовали начальника управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-майора Сергея Никитушкина. Он является участником так называемой «СВО».

Читай нас в