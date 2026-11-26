26 ноября российские оккупанты нанесли удар по Одессе и пригородам. В результате удара были повреждены объект гражданской инфраструктуры и территория частного домовладения.

70-летний мужчина получил тяжелые травмы. Медики боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Источник: Олег Кипер.

В Одессе в результате российской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, один человек получил ранения.

Днём 24 ноября в результате вражеского удара было повреждено здание одного из медицинских учреждений города.

В Одессе в результате российской атаки 18 ноября погибла координатор и продюсер телеканала «Первый городской» Кристина Лысенко.

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