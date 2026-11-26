В результате российского нападения на Одессу погиб 70-летний мужчина
26 ноября российские оккупанты нанесли удар по Одессе и пригородам. В результате удара были повреждены объект гражданской инфраструктуры и территория частного домовладения.
70-летний мужчина получил тяжелые травмы. Медики боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Источник: Олег Кипер.
В Одессе в результате российской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, один человек получил ранения.
Днём 24 ноября в результате вражеского удара было повреждено здание одного из медицинских учреждений города.
В Одессе в результате российской атаки 18 ноября погибла координатор и продюсер телеканала «Первый городской» Кристина Лысенко.