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Удень 24 листопада внаслідок ворожого удару зазнала пошкоджень будівля одного з медичних закладів міста.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю міської лікарні в Одесі. Вибито вікна, пошкоджено фасад та внутрішні стіни», — йдеться в повідомленні.

За інформацією очільника регіону, пацієнти та персонал унаслідок атаки не постраждали.

Наразі установа продовжує надавати медичну допомогу у повному обсязі, зазначив Кіпер.

Вранці 24 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти на півночі Рівненської області. Наразі електропостачання відновили для всіх абонентів, повідомили в обласній владі.

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