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Уранці 24 листопада російська армія повторно завдала удару по Вінниці. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, цивільне підприємство, тролейбус та автомобілі. Постраждали четверо чоловіків.

«Повторна атака на Вінницю. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Пошкоджено тролейбус та автомобіль», – повідомив мер міста.

Згодом, о 08:43, начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна уточнила, що внаслідок російського удару пошкоджено цивільне підприємство та об’єкт енергетичної інфраструктури.

За її словами, поранення отримали четверо чоловіків. Усі постраждалі зазнали травм легкого ступеня тяжкості.

«Постраждали четверо чоловіків. Усі отримали травми легкого ступеня тяжкості. Трьом надали медичну допомогу на місці, одного госпіталізували. Також пошкоджено дві зупинки громадського транспорту, чотири автомобілі, тролейбус і прилеглі будівлі. Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки», – додала Заболотна.

На місці удару працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.

Про це повідомляє міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

Крім того, російські війська обстріляли 24 населені пункти Сумської області протягом минулої доби. Унаслідок ударів станом на ранок 24 листопада травмувалися семеро людей, зокрема двоє дітей.

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