Російські війська обстріляли 24 населені пункти Сумської області протягом минулої доби. Унаслідок ударів станом на ранок 24 листопада травмувалися семеро людей, зокрема двоє дітей.

Росіяни застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, міномети та артилерію.

У Глухівській громаді внаслідок ударів ворожих безпілотників травмовані 16-річна дівчина і двоє чоловіків віком 42 і 52 роки.

У Шосткинській громаді через удар БПЛА постраждали 9-річна дитина та 56-річна жінка, у якої діагностували гостру реакцію на стрес.

У Середино-Будській громаді російський дрон влучив в аптеку. Травмовані 69-річний чоловік та 55-річна жінка.

За кожним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

Раніше стало відомо, що російська атака на Запоріжжя забрала життя двох людей, ще 22 постраждали.

Двоє людей дістали поранення внаслідок російського удару по Ізюму.

У Києві російський дрон пошкодив популярну піцерію біля Хрещатика.

Раніше Росія пошкодила багатоповерхівку в Харкові, є постраждалі.

Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину з вечора, є поранені.

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