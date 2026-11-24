W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska ostrzelały 24 miejscowości w obwodzie sumskim. W wyniku tych ataków, według stanu na poranek 24 listopada, rannych zostało siedem osób, w tym dwoje dzieci.

Rosjanie używali kierowanych bomb lotniczych, dronów bojowych, moździerzy i artylerii.

W gminie Hlukhiv w wyniku ataków wrogich dronów ranna została 16-letnia dziewczyna oraz dwóch mężczyzn w wieku 42 i 52 lat.

W gminie Szostka w wyniku uderzenia drona rannych zostało 9-letnie dziecko oraz 56-letnia kobieta, u której zdiagnozowano ostrą reakcję na stres.

W gminie Seredyno-Budzie rosyjski dron uderzył w aptekę. Ranni zostali 69-letni mężczyzna i 55-letnia kobieta.

W każdej z tych spraw śledczy wszczęli postępowania karne na podstawie art. 438 Kodeksu karnego Ukrainy. Trwa dochodzenie przedprocesowe.

Informację tę przekazał wydział komunikacji policji obwodu sumskiego.

Wcześniej okazało się, że rosyjski atak na Zaporoże pochłonął życie dwóch osób, a kolejne 22 odniosły obrażenia.

Dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku rosyjskiego ataku na Izium.

W Kijowie rosyjski dron uszkodził popularną pizzerię w pobliżu Kresczatyka.

Wcześniej Rosja uszkodziła wieżowiec w Charkowie, są ranni.

Rosjanie od wieczora ponad 10 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski, są ranni.

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