W nocy z 23 na 24 listopada armia rosyjska zaatakowała Winnicę, co spowodowało wybuch pożaru. Poinformował o tym burmistrz Siergiej Morgunow.

„Podczas alarmu powietrznego w Winnicy słychać było wybuch. Według wstępnych informacji pożar powstał w wyniku zestrzelenia wrogiego drona” – czytamy w komunikacie.

Według władz na miejscu działają służby ratownicze. Informacje dotyczące skutków zdarzenia są obecnie weryfikowane.

Później Morgunow doprecyzował, że nie było ofiar.

W obwodzie winnickim w wyniku nocnego ataku Rosji uszkodzono zakład przemysłowy i budynki mieszkalne.

Wcześniej Rosja uszkodziła wieżowiec w Charkowie, są ofiary.

Rosjanie od wieczora ponad 10 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski, są ranni.

Ponadto rosyjskie wojska przeprowadziły w ciągu doby 66 ataków na obwód sumski; zginęło dziecko.

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