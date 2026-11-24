W Winnicy wybuchł pożar po nocnym ataku rosyjskich wojsk
W nocy z 23 na 24 listopada armia rosyjska zaatakowała Winnicę, co spowodowało wybuch pożaru. Poinformował o tym burmistrz Siergiej Morgunow.
„Podczas alarmu powietrznego w Winnicy słychać było wybuch. Według wstępnych informacji pożar powstał w wyniku zestrzelenia wrogiego drona” – czytamy w komunikacie.
Według władz na miejscu działają służby ratownicze. Informacje dotyczące skutków zdarzenia są obecnie weryfikowane.
Później Morgunow doprecyzował, że nie było ofiar.
W obwodzie winnickim w wyniku nocnego ataku Rosji uszkodzono zakład przemysłowy i budynki mieszkalne.
Wcześniej Rosja uszkodziła wieżowiec w Charkowie, są ofiary.
Rosjanie od wieczora ponad 10 razy zaatakowali obwód dniepropetrowski, są ranni.
Ponadto rosyjskie wojska przeprowadziły w ciągu doby 66 ataków na obwód sumski; zginęło dziecko.