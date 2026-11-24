В ночь на 24 ноября российская армия атаковала Винницу, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил мэр города Сергей Моргунов.

«Во время воздушной тревоги в Виннице был слышен взрыв. По предварительной информации, в результате сбивания вражеского беспилотника возник пожар», — говорится в сообщении.

По данным властей, на месте работают спасатели. Информация о последствиях уточняется.

Позже Моргунов уточнил, что обошлось без пострадавших.

В Винницкой области в результате ночной атаки РФ повреждены предприятие и жилые дома.

Ранее Россия повредила многоэтажку в Харькове, есть пострадавшие.

Россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область с вечера, есть раненые.

Также российские войска нанесли 66 ударов по Сумской области за сутки, погиб ребенок.

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