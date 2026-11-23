Президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что нынешнее поколение украинцев сможет восстановить дружеские отношения с россиянами после окончания войны и установления мира между странами.

«Не уверен, что это вопрос нашего поколения», — отметил глава государства, комментируя перспективы отношений между украинцами и россиянами после войны.

Во время беседы Гав напомнил, что до президентства Зеленский сделал успешную карьеру в России и имел там поклонников, и спросил, возможна ли дружба между украинцами и россиянами после установления мира.

Зеленский ответил, что сегодня между народами царит ненависть, которую, по его словам, спровоцировала Россия. Президент упомянул массовые убийства мирных жителей, пытки мужчин, женщин и детей, а также свидетельства украинцев, вернувшихся из российского плена.

«Это даже не похоже на настоящую войну — на такую войну, где есть враги. Где одна сторона воюет против другой. А другая — защищается. Это не солдаты, а обычные люди — дети и женщины. Речь идет о гражданских лицах. Россияне получают от этого удовольствие, понимаете? Когда убивают нас. Вот в чём проблема. Поэтому это вопрос не только войны и правил ведения войны. Это терроризм без каких-либо правил», — сказал Зеленский.

Ответственность и соседство

По его словам, после пережитого украинцам будет чрезвычайно сложно забыть российские преступления.

«Можем ли мы дружить с ними? Это начнётся, если они будут готовы сделать соответствующие шаги. Ответственность за содеянное очень важна. Просто простить, мол: «О, вы сделали что-то плохое». Нет, это не просто что-то плохое. И я не уверен, что это вопрос для нашего поколения», — заявил президент.

Об этом он сказал в интервью датскому музыканту Бенджамину Гаву.



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