Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma wątpliwości, czy obecne pokolenie Ukraińców będzie w stanie przywrócić przyjazne stosunki z Rosjanami po zakończeniu wojny i osiągnięciu pokoju między obydwoma krajami.

„Nie jestem pewien, czy to kwestia naszego pokolenia” – zauważył głowa państwa, komentując perspektywy stosunków między Ukraińcami a Rosjanami po wojnie.

Podczas rozmowy Gav przypomniał, że przed objęciem urzędu prezydenta Zełenski miał udaną karierę w Rosji i rosyjskich zwolenników, i zapytał, czy po przywróceniu pokoju możliwa jest przyjaźń między Ukraińcami a Rosjanami.

Zełenski odpowiedział, że obecnie między narodami panuje nienawiść, którą – jak twierdzi – wywołała Rosja. Prezydent wspomniał o masowych mordach na ludności cywilnej, torturach mężczyzn, kobiet i dzieci, a także o zeznaniach Ukraińców, którzy powrócili z rosyjskiej niewoli.

„To nawet nie przypomina prawdziwej wojny – takiej, w której są wrogowie. Gdzie jedna strona walczy z drugą, a druga się broni. To nie są żołnierze, tylko zwykli ludzie – dzieci i kobiety. Chodzi o ludność cywilną. Rosjanie czerpią z tego przyjemność, rozumiecie? Kiedy nas zabijają. W tym właśnie tkwi problem. Dlatego nie jest to tylko kwestia wojny i zasad prowadzenia wojny. To terroryzm bez żadnych zasad” – powiedział Zełenski.

Odpowiedzialność i sąsiedztwo

Według niego po tym, co przeżyli, Ukraińcom będzie niezwykle trudno zapomnieć o rosyjskich zbrodniach.

„Czy możemy się z nimi przyjaźnić? Będzie to możliwe, jeśli będą gotowi podjąć odpowiednie kroki. Odpowiedzialność za popełnione czyny jest bardzo ważna. Nie wystarczy po prostu wybaczyć, mówiąc: »Och, zrobiliście coś złego«. Nie, to nie jest po prostu coś złego. I nie jestem pewien, czy to kwestia dla naszego pokolenia” – oświadczył prezydent.

Wypowiedział się na ten temat w wywiadzie udzielonym duńskiemu muzykowi Benjaminowi Gave.



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