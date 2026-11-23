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Росія застосовує тактику повторних ударів по енергетичних об’єктах України саме тоді, коли там працюють ремонтні бригади після попередніх атак.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв’ю журналісту Бенджаміну Вердену.

За словами президента, після нічних обстрілів енергетики вранці виїжджають на місця пошкоджень і оперативно розпочинають відновлювальні роботи. Однак окупанти очікують на початок ремонту, щоб знову атакувати ті самі об’єкти.

Зеленський зазначив, що через такі повторні удари Україна іноді втрачає людей, які працюють над відновленням енергетичної інфраструктури.

Джерело: Володимир Зеленський.

За два дні росія атакувала чотири енергооб’єкти ДТЕК у Дніпропетровській області. Обладнання пошкоджено, на кількох об’єктах виникли пожежі.

Унаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині пошкоджено важливе енергетичне обладнання регіону. Це призвело до масштабних відключень електроенергії в області.

Нагадаємо, що Окупанти за тиждень 128 разів атакували енергетику України: де найскладніша ситуація зі світлом.

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