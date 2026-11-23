Rosja stosuje taktykę powtarzających się ataków na obiekty energetyczne Ukrainy właśnie wtedy, gdy pracują tam ekipy remontowe po poprzednich atakach.

O tym poinformował Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym dziennikarzowi Benjaminowi Verdenowi.

Według prezydenta, po nocnych ostrzałach pracownicy sektora energetycznego udają się rano na miejsca zniszczeń i natychmiast rozpoczynają prace naprawcze. Jednak okupanci czekają na rozpoczęcie napraw, aby ponownie zaatakować te same obiekty.

Zełenski zaznaczył, że z powodu takich powtarzających się ataków Ukraina czasami traci ludzi, którzy pracują nad odbudową infrastruktury energetycznej.

Źródło: Wołodymyr Zełenski.

W ciągu dwóch dni Rosja zaatakowała cztery obiekty energetyczne DTEK w obwodzie dniepropetrowskim. Sprzęt został uszkodzony, a w kilku obiektach wybuchły pożary.

W wyniku wrogiego ataku w obwodzie dniepropetrowskim uszkodzono ważny sprzęt energetyczny regionu. Doprowadziło to do zakrojonych na szeroką skalę przerw w dostawach energii elektrycznej w obwodzie.

Przypomnijmy, że w ciągu tygodnia okupanci 128 razy zaatakowali ukraiński sektor energetyczny: gdzie sytuacja z dostawami prądu jest najtrudniejsza.

Czytaj nas na