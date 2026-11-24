Co najmniej siedem osób zginęło podczas pożaru w jednostce wojskowej w Primorsko-Achtaarsku w obwodzie krasnodarskim 22 maja.

Informacja ta pochodzi z wycieku danych z bazy Rosstatu, którą przeanalizowali dziennikarze „Agencji”. Władze rosyjskie nie poinformowały oficjalnie o ofiarach śmiertelnych.

W bazie danych dla wszystkich siedmiu osób podano przyczynę śmierci – obrażenia spowodowane wybuchami lub odłamkami podczas konfliktu zbrojnego. Dwie ofiary, zgodnie z danymi rejestru, mieszkały w kompleksie „Senezh” w Solnecznogorsku pod Moskwą, gdzie znajduje się centrum specjalne GRU. Kolejna ofiara mieszkała w pobliskiej miejscowości Andriejewka.

Wcześniej odpowiedzialność za pożar wzięła na siebie mało znana „Kubańska Organizacja Powstańcza”, która twierdziła, że w jednostce wojskowej doszło do wybuchu bomby. Nie ma jednak potwierdzeń tej wersji wydarzeń.

Po zdarzeniu rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało jedynie o pożarze i oddzielnie zabroniło lokalnym mieszkańcom filmowania, rozpowszechniania i publikowania materiałów z miejsca zdarzenia. Informacje na temat liczby poszkodowanych, ofiar śmiertelnych oraz przyczyn pożaru nie zostały oficjalnie podane do wiadomości publicznej.

Źródło: „Agencja”

Rosyjskie władze wielokrotnie edytowały wpis dotyczący śmierci torturowanej ukraińskiej dziennikarki Wiktorii Roszciny w bazie danych Rosstatu, zmieniając zarówno datę jej śmierci, jak i oficjalną przyczynę zgonu. Świadczy o tym wyciek danych z tej instytucji, który przeanalizowali dziennikarze serwisu „Ważne historie”.

Analiza zhakowanej bazy Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to straty bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz – wynika z ujawnionych danych Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”.

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