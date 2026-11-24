По меньшей мере семь человек погибли во время пожара в воинской части в Приморско-Ахтарске Краснодарского края 22 мая.

Об этом стало известно из утечки базы данных Росстата, которую проанализировали журналисты «Агентства». Российские власти официально не сообщали о погибших.

В базе данных для всех семи человек указана причина смерти — поражение в результате взрывов или осколков во время вооруженного конфликта. Двое погибших, согласно данным реестра, проживали в комплексе «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске, где расположен центр спецназначения ГРУ. Еще один погибший проживал в поселке Андреевка неподалеку.

Ранее ответственность за пожар взяло на себя малоизвестное «Кубанское повстанческое движение», которое заявляло о подрыве бомбы в воинской части. Однако подтверждений этой версии нет.

После инцидента российское МЧС сообщало лишь о возгорании и отдельно запрещало местным жителям снимать, распространять и публиковать кадры с места происшествия. Информация о количестве пострадавших, погибших и причинах пожара официально не обнародовалась.

Источник: «Агентство»

Российские органы неоднократно редактировали запись о смерти замученной украинской журналистки Виктории Рощиной в базе Росстата, изменяя как дату её гибели, так и официальную причину смерти. Об этом свидетельствует утечка данных ведомства, которую проанализировали журналисты издания «Важные истории».

Анализ взломанной хакерами базы Росстата, охватывающей период с 2022 года по конец сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причем в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военнослужащий, свидетельствует утечка данных из базы Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй».

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