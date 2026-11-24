5月22日，克拉斯诺达尔边疆区普里莫尔斯克-阿赫塔尔斯克的一处军事单位发生火灾，造成至少7人死亡。

这一消息来自俄罗斯联邦统计局（Rosstat）数据库的泄露信息，经“通讯社”记者分析后得以确认。俄罗斯当局尚未就遇难者情况发布官方通报。

数据库中显示，这七人的死因均为“在武装冲突中因爆炸或弹片造成的伤害”。 根据登记数据，其中两名遇难者居住在莫斯科近郊索尔涅奇诺戈尔斯克的“塞涅日”住宅区，该地设有格鲁乌（GRU）特种任务中心。另一名遇难者则住在附近的安德烈耶夫卡村。

此前，鲜为人知的“库班起义运动”曾宣称对此次火灾负责，并声称在该军事单位引爆了炸弹。但这一说法尚未得到证实。

事发后，俄罗斯紧急情况部仅通报了火灾情况，并特别禁止当地居民拍摄、传播和发布事发现场的画面。关于伤亡人数及火灾原因的信息尚未正式公布。

来源：“通讯社”

俄罗斯当局多次在俄罗斯联邦统计局（Rosstat）的数据库中修改了遭酷刑致死的乌克兰女记者维多利亚·罗什奇娜的死亡记录，既更改了她的死亡日期，也更改了官方死亡原因。 《重要故事》杂志的记者对该机构泄露的数据进行了分析，证实了这一点。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄军登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

据“重要故事”记者分析的俄罗斯联邦统计局数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。

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