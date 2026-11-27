2026年，黑海地区共记录到300多起袭击事件，造成至少40人死亡。由于航运面临威胁，乌克兰粮食出口受到阻碍，这也影响了全球粮食安全。

联合国世界粮食计划署运营总监卡尔·斯考在乌克兰粮食国际会议上发表了上述言论。

他表示，海运中断不仅影响乌克兰，也波及那些依赖粮食供应的国家。由于航行风险，人道主义组织不得不投入更多资金，并选择更长的路线，才能将援助物资送达遭受饥饿之苦的人们手中。

斯考强调，乌克兰仍是联合国世界粮食计划署的关键粮食供应国之一。去年，该组织在全球采购的所有食品中，约10%来自乌克兰，这使乌克兰成为其第二大供应国。 其中，乌克兰小麦被用于供应加沙和叙利亚的面包房，而粮食则被运送给孟加拉国、苏丹及其他国家的家庭。

他还指出，乌克兰的粮仓已满，而索马里、苏丹和南苏丹的居民却濒临饥荒。 这位联合国代表表示，问题并不在于粮食短缺，而在于政治决策以及能否将粮食运送到需要帮助的人手中。

来源：乌克兰通讯社。

基辅已向国际合作伙伴传达了在黑海水域实现停火的条件，并等待莫斯科方面的回应。外交部长安德烈·西比加于11月27日在“乌克兰粮食”会议上发表了上述声明。

此前，泽连斯基已下令加强黑海地区港口及粮食运输路线的防护。

需要指出的是，俄罗斯拒绝在未签署永久和平协议的情况下，与乌克兰就黑海问题达成临时协议。与此同时，土耳其正在制定相关提案以促成协议，并正与乌克兰和俄罗斯双方就此进行磋商。

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