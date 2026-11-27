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У 2026 році в Чорному морі зафіксували понад 300 атак, внаслідок яких загинули щонайменше 40 людей. Через загрози судноплавству ускладнюється експорт українського продовольства, що також впливає на глобальну продовольчу безпеку.

Про це заявив операційний директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Карл Скау на міжнародній конференції Food from Ukraine.

За його словами, порушення морських перевезень впливає не лише на Україну, а й на країни, які залежать від поставок продовольства. Через небезпеку судноплавства гуманітарні організації змушені витрачати більше коштів і використовувати довші маршрути для доставки допомоги людям, які потерпають від голоду.

Скау наголосив, що Україна залишається одним із ключових постачальників продовольства для ВПП ООН. Минулого року близько 10% усіх продуктів, закуплених організацією у світі, були українського походження, що зробило Україну другим найбільшим постачальником. Українська пшениця, зокрема, використовувалася для забезпечення пекарень у Газі та Сирії, а продовольство доставляли сім'ям у Бангладеш, Судані та інших країнах.

Він також звернув увагу на ситуацію, коли українські зерносховища переповнені, а жителі Сомалі, Судану та Південного Судану опиняються на межі голоду. За словами представника ООН, проблема полягає не у нестачі продовольства, а в політичних рішеннях та можливості доставити його тим, хто потребує допомоги.

Джерело: Укрінформ.

Київ передав міжнародним партнерам умови можливого припинення вогню в акваторії Чорного моря та чекає на реакцію Москви. Про це 27 листопада заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час конференції «Продовольство з України».

До цього Зеленський доручив посилити захист портів і зернових маршрутів у Чорному морі.

Нагадаємо, Росія не погоджується на проміжну домовленість з Україною щодо Чорного моря без укладення постійної мирної угоди. Туреччина тим часом готує пропозиції для досягнення домовленостей і обговорює їх з українською та російською сторонами.

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