Rosyjskie siły okupacyjne posunęły się naprzód w pobliżu wsi Pietropawłówka w obwodzie charkowskim – jest to miejscowość położona na wschód od Kupiańska.

Informację tę podał projekt monitorujący DeepState.

Źródło: DeepState.

Rosyjskie siły okupacyjne posuwają się naprzód w rejonie Polohów w obwodzie zaporoskim. Zmiany na linii frontu odnotowano w pobliżu miejscowości Wożdzywka i Bilohria.

Rosyjskie siły okupacyjne posuwają się naprzód w rejonie Kramatorska w obwodzie donieckim. Zmiany na froncie odnotowano w pobliżu Konstantynówki oraz wsi Czerwone.

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