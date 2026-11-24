We wtorek, 24 listopada, w Kramatorsku w wyniku rosyjskiego ostrzału zginął 37-letni starszy sierżant służby ochrony cywilnej Rusłan Prygodski, który w momencie ataku nie pełnił służby. Otrzymane podczas wrogiego ataku obrażenia okazały się śmiertelne.

Koleżanki i koledzy z Doniecka, ratownicy z tej samej służby, złożyli kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego.

Źródło: komunikat Głównego Zarządu Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy w obwodzie donieckim na Facebooku, na podstawie informacji „Ukrinformu”.

Rosyjskie drony dwukrotnie uderzyły w teren jednostki straży pożarnej i ratownictwa w Kramatorsku w obwodzie donieckim. W wyniku ataków uszkodzono ogrodzenie, a samochód służbowy ratowników stanął w płomieniach. Personel nie odniósł obrażeń, pożar został ugaszony.

Siły okupacyjne RF przeprowadziły atak dronem FPV na samochód służbowy „Donetskoblgaz” w rejonie Socmistečka w Kramatorsku, w wyniku czego dwóch pracowników lokalnego zarządu gospodarki gazowej odniosło lekkie obrażenia.

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