В Краматорске во вторник, 24 ноября, в результате российского обстрела погиб 37-летний мастер-сержант службы гражданской защиты Руслан Пригодский, который на момент атаки находился вне службы. Полученные во время вражеского удара травмы оказались смертельными.

Соболезнования родным и близким погибшего выразили его коллеги-спасатели из Донецкой области.

Источник: сообщение Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области в Facebook по информации «Укринформа».

Российские беспилотники дважды нанесли удары по территории пожарно-спасательной части в Краматорске Донецкой области. В результате атак был поврежден забор и загорелся служебный автомобиль спасателей. Личный состав не пострадал, пожар ликвидирован.

Оккупационные войска РФ нанесли удар FPV-дроном по служебному автомобилю «Донецкоблгаза» в районе Соцгородка в Краматорске, в результате чего легкие ранения получили двое сотрудников местного управления газового хозяйства.

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