Вечером 24 ноября российские войска нанесли удар по Чугуеву в Харьковской области. Попадание зафиксировали в складском помещении, где хранилась сельскохозяйственная техника. В результате атаки техника получила повреждения, но обошлось без пожара и пострадавших.

Российская атака повредила складское помещение. Также пострадала сельскохозяйственная техника, находившаяся на территории объекта. После попадания пожара не возникло. Информации о погибших или раненых также нет.

На данный момент известно о повреждении имущества. Других подробностей об атаке мэр не сообщила. Об ударе сообщила мэр Чугуева Галина Минаева на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки 23 ноября российские войска атаковали Харьков и еще восемь населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали 21 человек, среди них — подростки, сообщили в областной военной администрации.

За прошедшие сутки, 14 ноября, российские войска атаковали Харьковскую область различными видами вооружения. Пострадали 14 человек, среди них четверо детей.

1 ноября пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что наибольшее количество попыток расширить зону контроля российские войска предпринимают на севере Харьковской области.

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