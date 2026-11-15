На Харківщині за добу через атаки РФ постраждали 14 людей, серед них діти

Протягом минулої доби російські війська атакували Харківську область різними видами озброєння. Постраждали 14 людей, серед них четверо дітей. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства, склади, медичні заклади та об’єкти інфраструктури.

У Дергачах поранення дістав 61-річний чоловік. Ще кілька місцевих жителів, зокрема діти, пережили гостру реакцію на стрес. Серед них — жінки віком 54 і 56 років, дівчатка 4 і 9 років та хлопці 12 і 13 років.

У Златополі гостра реакція на стрес виникла у двох жінок віком 51 і 55 років. У селі Хотімля Старосалтівської громади поранено 60-річного чоловіка, а в селищі Коротич Пісочинської громади — 67-річну жінку. Ще троє людей постраждали в селі Миролюбівка Лозівської громади. Там опіки отримали чоловіки віком 33 і 52 роки та 49-річна жінка.

Чим росіяни атакували область

За інформацією ОВА, протягом доби російські війська застосували проти Харківщини різні види озброєння. Зокрема, зафіксували дві ракетні атаки, чотири безпілотники типу «Герань-2», один дрон «Молнія» та чотири FPV-дрони.

Крім того, за даними обласної влади, росіяни використали 81 безпілотник, тип якого наразі не встановили.

Де зафіксували руйнування

У самому Харкові пошкоджена територія медичного закладу. У Куп’янському районі під удар потрапив приватний будинок у селі Нова Олександрівка. В Ізюмському районі пошкоджені дві складські будівлі в Балаклії та приватний будинок у Барвінковому.

Найбільше пошкоджень у повідомленні ОВА перелічено для Харківського та Лозівського районів. У Харківському районі постраждали шість приватних будинків і три автомобілі. Також пошкоджене цивільне підприємство в Дергачах, медичний заклад у селі Архангелівка, автомобіль у селі Момотове та залізнична інфраструктура в Мерефі. У Златополі Лозівського району пошкоджень зазнали цивільне підприємство, два багатоквартирні та 15 приватних будинків. Також постраждали електромережі, два гаражі й приміщення пошти.

Евакуація жителів

Окремо в ОВА повідомили про роботу транзитного евакуаційного пункту в Лозовій. Протягом минулої доби він прийняв 119 людей. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 69 373 людини.

Таким чином, російські атаки за минулу добу призвели до поранень і травм у 14 жителів області, а також пошкодження житлових будинків, підприємств і важливих об’єктів інфраструктури. Про наслідки обстрілів 15 листопада повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У Харківській області рятувальники ліквідували пожежі на цивільних об'єктах у чотирьох громадах, які виникли внаслідок вечірніх і нічних атак російських безпілотників. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Російські війська 12 листопада завдали удару двома ракетами S-8000 (типу «Бандероль») по місту Златопіль у Харківській області. Зафіксовано влучання по цивільному підприємству, розташованому поблизу житлової забудови.

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