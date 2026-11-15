За последние сутки российские войска обстреляли Харьковскую область из различных видов вооружения. Пострадали 14 человек, в том числе четверо детей. Под обстрелом оказались жилые дома, предприятия, склады, медицинские учреждения и объекты инфраструктуры.

В Дергачах ранение получил 61-летний мужчина. Еще несколько местных жителей, в том числе дети, пережили острую стрессовую реакцию. Среди них — женщины в возрасте 54 и 56 лет, девочки 4 и 9 лет и мальчики 12 и 13 лет.

В Златополе острая стрессовая реакция возникла у двух женщин в возрасте 51 и 55 лет. В селе Хотимля Старосалтовской общины ранен 60-летний мужчина, а в поселке Коротыч Писочинской общины — 67-летняя женщина. Еще трое человек пострадали в селе Миролюбовка Лозовской общины. Там ожоги получили мужчины в возрасте 33 и 52 лет и 49-летняя женщина.

Чем россияне атаковали область

По информации ОГА, в течение суток российские войска применили против Харьковской области различные виды вооружения. В частности, были зафиксированы две ракетные атаки, четыре беспилотника типа «Герань-2», один дрон «Молния» и четыре FPV-дрона.

Кроме того, по данным областных властей, россияне использовали 81 беспилотник, тип которого пока не установлен.

Где зафиксированы разрушения

В самом Харькове повреждена территория медицинского учреждения. В Купянском районе под удар попал частный дом в селе Новая Александровка. В Изюмском районе повреждены два складских здания в Балаклее и частный дом в Барвинковом.

Наибольшее количество повреждений в сообщении ОВА указано для Харьковского и Лозовского районов. В Харьковском районе пострадали шесть частных домов и три автомобиля. Также повреждено гражданское предприятие в Дергачах, медицинское учреждение в селе Архангеловка, автомобиль в селе Момотово и железнодорожная инфраструктура в Мерефе. В Златополе Лозовского района повреждения получили гражданское предприятие, два многоквартирных и 15 частных домов. Также пострадали электросети, два гаража и помещение почты.

Эвакуация жителей

Отдельно в ОГА сообщили о работе транзитного эвакуационного пункта в Лозовой. За прошедшие сутки он принял 119 человек. Всего с начала работы пункта там зарегистрировали 69 373 человека.

Таким образом, российские атаки за прошедшие сутки привели к ранениям и травмам у 14 жителей области, а также к повреждению жилых домов, предприятий и важных объектов инфраструктуры. О последствиях обстрелов 15 ноября сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В Харьковской области спасатели ликвидировали пожары на гражданских объектах в четырёх общинах, возникшие в результате вечерних и ночных атак российских беспилотников. Обошлось без погибших и пострадавших.

Российские войска 12 ноября нанесли удар двумя ракетами S-8000 (типа «Бандероль») по городу Златополь в Харьковской области. Зафиксировано попадание по гражданскому предприятию, расположенному вблизи жилой застройки.

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