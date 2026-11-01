Харківщина залишається головним напрямком атак РФ на прикордонні

1 листопада речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що найбільше спроб розширити зону контролю російські війська здійснюють на півночі Харківської області. На Сумщині такі атаки також фіксують, але значно рідше. Натомість на Чернігівщині росіяни наразі не мають достатньо сил, щоб проводити подібні наступальні дії.

На Харківському напрямку зараз відбувається найбільше спроб атакувати українські позиції та застосовувати військову техніку й озброєння. «Зараз більше спроб атак і застосування ворогом озброєння і техніки відбувається саме по напрямку Харківської області», — зазначив речник ДПСУ. Найбільшу активність російських військ прикордонники спостерігають у смузі оборони бригади «Гарт». Окупанти намагаються розширити там зону контролю та просунутися на нові ділянки території. Водночас українські прикордонники продовжують тримати оборону.

На Сумщині ситуація дещо інша. Російські війська частіше намагаються атакувати в межах Конотопського та Шосткинського районів. Однак, за словами Демченка, кількість таких спроб помітно менша, ніж на Харківщині. На Чернігівському напрямку російські війська раніше також розглядали можливість проведення атак. Проте зараз у них немає достатньо сил, щоб реалізувати ці плани. За оцінкою речника ДПСУ, наразі противник не накопичив необхідних ресурсів для активних наступальних дій у цьому районі.

Попри різну інтенсивність атак, усі три прикордонні області — Харківська, Сумська та Чернігівська — продовжують потерпати від російських обстрілів. Тож навіть там, де окупанти не мають можливості розгорнути масштабніші наступальні дії, зберігається загроза ударів по прикордонних громадах. Про це Андрій Демченко розповів в ефірі телебачення.

Минулої доби, 31 жовтня, російські війська атакували Харків і ще десять населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали семеро людей, серед них — 16-річна дівчина. Також пошкоджені житлові будинки, залізнична інфраструктура, автозаправка, підприємства та електромережі.

Російська армія завдала подвійного ракетного удару по Харкову, застосувавши ракети «Бандероль». Влучання зафіксували у Немишлянському та Київському районах міста.

Російські війська завдали удару реактивним безпілотником по Київському району Харкова. Влучання зафіксували в будівлю одного з торгових центрів, після чого на місці виникла пожежа. Відомо про одну постраждалу людину.

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