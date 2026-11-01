На Харківщині за добу через російські обстріли постраждали семеро людей

Минулої доби, 31 жовтня, російські війська атакували Харків і ще десять населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали семеро людей, серед них — 16-річна дівчина. Також пошкоджені житлові будинки, залізнична інфраструктура, автозаправка, підприємства та електромережі.

У Харкові поранення дістав 57-річний чоловік. У селищі Пересічне Дергачівської громади постраждав 40-річний чоловік, а в Золочеві — 16-річна дівчина. Ще двоє чоловіків і троє жінок постраждали в селищі Старий Салтів. Поранення отримали 53-річний чоловік і жінки віком 70 та 74 роки. Ще одна місцева жителька, 71 року, пережила гостру реакцію на стрес. «Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 7 людей, зокрема дитина», — зазначив Синєгубов.

Російські війська застосовували проти області різні види озброєння. За даними ОВА, протягом доби зафіксували одну ракету, один безпілотник типу «Молнія», три FPV-дрони та ще 80 безпілотників, тип яких наразі встановлюють. Обстріли пошкодили цивільну інфраструктуру одразу в кількох районах області. У Харкові постраждала залізнична інфраструктура. У Богодухівському районі пошкоджений автомобіль, а в Куп’янському — склад.

В Ізюмському районі російські удари пошкодили п’ять приватних будинків. В самому Ізюмі також зазнала пошкоджень автозаправна станція. У Харківському районі пошкоджені вантажівка, цивільне підприємство, електромережі та господарська споруда. У Чугуївському районі під удар потрапили приватний будинок, електромережі й автомобіль.

Окрім цього, у Лозовій продовжує працювати транзитний евакуаційний пункт. За минулу добу він прийняв 148 людей, повідомив начальник ОВА. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Російська армія завдала подвійного ракетного удару по Харкову, застосувавши ракети «Бандероль». Влучання зафіксували у Немишлянському та Київському районах міста.

Російські війська завдали удару реактивним безпілотником по Київському району Харкова. Влучання зафіксували в будівлю одного з торгових центрів, після чого на місці виникла пожежа. Відомо про одну постраждалу людину.

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