Російські дрони атакували шість районів Київщини, є постраждала

Упродовж доби 1 листопада російські безпілотники атакували Київську область. Наслідки ударів зафіксували у шести районах: пошкоджені енергетичні об’єкти, приватні будинки, магазин і транспорт. Одна жінка дістала травми та потребувала допомоги медиків.

Російські війська другу добу поспіль атакують область безпілотниками. Найбільше пошкоджень зафіксували в Обухівському районі. Там постраждали торговельний заклад, об’єкт енергетичної інфраструктури та три транспортні засоби. Також у районі постраждала жінка. Її госпіталізували із садном у ділянці правої лопатки та гострою реакцією на стрес. Медики надали їй необхідну допомогу.

У Бориспільському районі внаслідок атаки пошкоджені чотири приватні будинки. Ще в двох районах — Броварському та Бучанському — зафіксували пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. У Фастівському та Білоцерківському районах постраждали приватні домоволодіння. У кожному з них пошкоджено по три будинки.

Загалом наслідки російських атак зафіксували у шести районах Київщини. За інформацією обласної військової адміністрації, найбільше постраждали житлова забудова, транспорт та енергетична інфраструктура. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Унаслідок нічної російської атаки на Київщині травмувалися двоє людей. У Броварському районі пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

Упродовж доби 29 жовтня російська армія атакувала Київську область безпілотниками. Наслідки ворожих ударів зафіксували на території чотирьох районів регіону.

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