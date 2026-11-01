Российские дроны атаковали шесть районов Киевской области, есть пострадавшая

В течение суток 1 ноября российские беспилотники нанесли удары по Киевской области. Последствия ударов зафиксированы в шести районах: повреждены энергетические объекты, частные дома, магазин и транспорт. Одна женщина получила травмы и нуждалась в помощи медиков.

Российские войска второе сутки подряд атакуют область беспилотниками. Наибольшие повреждения зафиксированы в Обуховском районе. Там пострадали торговое заведение, объект энергетической инфраструктуры и три транспортных средства. Также в этом районе пострадала женщина. Ее госпитализировали с ссадиной в области правой лопатки и острой стрессовой реакцией. Медики оказали ей необходимую помощь.

В Бориспольском районе в результате атаки повреждены четыре частных дома. Еще в двух районах — Броварском и Бучанском — зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры. В Фастовском и Белоцерковском районах пострадали частные домовладения. В каждом из них повреждено по три дома.

Всего последствия российских атак зафиксированы в шести районах Киевской области. По информации областной военной администрации, больше всего пострадали жилая застройка, транспорт и энергетическая инфраструктура. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

В результате ночной российской атаки в Киевской области пострадали два человека. В Броварском районе поврежден частный жилой дом и хозяйственная постройка.

В течение суток 29 октября российская армия атаковала Киевскую область беспилотниками. Последствия вражеских ударов зафиксированы на территории четырех районов региона.

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