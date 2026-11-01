Минус одна цель каждые 41 секунду — СБС подвели рекордные итоги октября

В октябре 2026 года Силы беспилотных систем поразили более 64,8 тысячи российских целей. По данным командующего СБС Роберта Бровди с позывным «Мадяр», среди них — почти 16,8 тысячи российских военных. Это самый высокий месячный показатель потерь живой силы противника для группировки с начала полномасштабной войны.

В течение октября украинские подразделения поразили 64 807 вражеских целей. В среднем это 2091 цель в сутки — или примерно одна каждые 41 секунду. Отдельно командующий отметил количество пораженной живой силы противника. За месяц СБС отчитались о потерях 16 796 российских военнослужащих. Таким образом, октябрь стал рекордным для группировки по этому показателю за всё время большой войны.

По приведённым Бровдей цифрам, количество поражённых российских военнослужащих выросло на 52,55% по сравнению с августом. Тогда СБС сообщали о 11 010 таких потерь. В сентябре этот показатель составлял 13 468 человек, а в октябре увеличился ещё на 24,71%.

В среднем, по подсчетам СБС, российская армия теряла 542 военнослужащих ежедневно. Наибольшее количество потерь за сутки зафиксировали 24 октября. Тогда, по данным группировки, было поражено 701 российский военнослужащий.

Сколько боевых миссий выполнили СБС

В течение октября подразделения Сил беспилотных систем выполнили в общей сложности 255 605 боевых миссий. Из них около 151,5 тысячи составили ударные вылеты, еще 104 тысячи — разведывательные. Наибольшие потери живой силы противника, по данным СБС, пришлись на три направления: Добропольско-Покровское, Александровское и Гуляйпольское. Всего там зафиксировали 11 672 поражения российских военных. Это 69,49% от общего показателя за месяц.

В частности, на Добропольско-Покровском направлении речь идет о 7360 российских военнослужащих, а на Александровском и Гуляйпольском вместе — о 4312. В Силах беспилотных систем отдельно отмечают, что эти цифры касаются только работы подразделений самой группировки. Они не учитывают результаты других подразделений Сил обороны Украины.

Таким образом, приведенная статистика не отражает общие потери российской армии за октябрь. Она показывает результаты, о которых отчитались именно Силы беспилотных систем. О результатах работы Сил беспилотных систем Роберт Бровди сообщил в своем Telegram-канале.

В ночь на воскресенье, 1 ноября, Россия атаковала Украину 433 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны обезвредили 371 цель, однако попадания зафиксировали в 16 точках, а обломки сбитых дронов упали еще в 14 местах. По состоянию на 07:30 более 40 российских беспилотников оставались в воздухе, а боевые действия продолжались.

В течение дня 31 октября российские войска атаковали Украину 168 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 122 вражеских дрона.

Напомним, что примерно в 22:00 30 октября в Киеве прогремел взрыв. Зафиксировано отключение электроэнергии в нескольких районах столицы.

Вечером 30 октября российский реактивный дрон поразил энергообъект в Киеве, после чего во многих районах столицы отключились свет и вода.

В результате российской ракетной атаки 29 октября был поврежден магазин «Rozetka» возле жилого комплекса «Комфорт Таун» в Киеве. Компания сообщила, как организует выдачу заказов клиентам.

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