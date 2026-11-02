Во временно оккупированных Россией — государством-агрессором — Олешках и прилегающих районах Херсонской области завершилось шестидневное локальное перемирие между Украиной и Российской Федерацией. Ни одна из сторон не сообщала о нарушениях режима тишины, однако признаков его продления нет, сообщает Al Jazeera.

Перемирие истекло в воскресенье в 22:59 по киевскому времени. Оно позволило провести совместную эвакуационную операцию и вывезти сотни жителей города, находящегося под российской оккупацией. По оценкам, на момент начала действия договоренности в Олешках оставалось около 2 тысяч гражданских лиц.

Эвакуация гражданских

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что 167 гражданских лиц эвакуировали из опасных районов юга Херсонской области в более безопасные места. Среди них были 22 ребенка и 21 человек с ограниченной мобильностью, которым требовалась специальная помощь.

Жителям Олешек предлагали эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, на оккупированную Россией территорию или остаться в городе, где должны были пополнить запасы продовольствия и медикаментов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют российские информагентства, положительно оценил проведение операции и координацию между уполномоченными по правам человека двух стран.

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В то же время украинский чиновник сообщил агентству AFP, что Россия якобы отказалась продлить перемирие после соответствующего предложения Министерства иностранных дел Украины.

Удары в других регионах

Накануне завершения договоренности глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин призвал жителей не посещать так называемые красные зоны — населенные пункты вблизи Днепра, где, по его словам, сохраняется высокая интенсивность российских ударов.

Боевые действия в других регионах продолжались. Президент Владимир Зеленский заявил, что ночные атаки России на энергетическую инфраструктуру в четырех областях оставили без электричества сотни тысяч домохозяйств. По данным Воздушных сил, ночью российские войска атаковали Украину 433 беспилотниками, из которых 371 был уничтожен или подавлен.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям также сообщила о гибели трех человек, в том числе 13-летней девочки, в результате удара беспилотника по территории профессионального училища в Винницкой области. Еще четыре человека получили ранения.

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