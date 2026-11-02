W Oleszkach i przyległych rejonach obwodu chersońskiego, tymczasowo okupowanych przez Rosję — państwo-agresora — zakończył się sześciodniowy lokalny rozejm między Ukrainą a Federacją Rosyjską. Żadna ze stron nie informowała o naruszeniach zawieszenia broni, jednak nie ma oznak jego przedłużenia, podaje Al Jazeera.

Rozejm wygasł w niedzielę o 22:59 czasu kijowskiego. Umożliwił przeprowadzenie wspólnej operacji ewakuacyjnej i wywiezienie setek mieszkańców miasta znajdującego się pod rosyjską okupacją. Według szacunków na początku obowiązywania porozumienia w Oleszkach pozostawało około 2 tys. cywilów.

Ewakuacja cywilów

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że 167 cywilów ewakuowano z niebezpiecznych rejonów południowej części obwodu chersońskiego w bezpieczniejsze miejsca. Wśród nich było 22 dzieci oraz 21 osób o ograniczonej mobilności, które potrzebowały specjalnej pomocy.

Mieszkańcom Oleszek proponowano ewakuację na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, na terytorium okupowane przez Rosję albo pozostanie w mieście, gdzie miały zostać uzupełnione zapasy żywności i leków. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez rosyjskie agencje informacyjne, pozytywnie ocenił przeprowadzenie operacji i koordynację między rzecznikami praw człowieka obu państw.

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Jednocześnie ukraiński urzędnik przekazał agencji AFP, że Rosja rzekomo odmówiła przedłużenia rozejmu po odpowiedniej propozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Ataki w innych regionach

W przededniu zakończenia porozumienia szef Chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Ołeksandr Prokudin, wezwał mieszkańców, by nie odwiedzali tak zwanych czerwonych stref — miejscowości w pobliżu Dniepru, gdzie, jak powiedział, utrzymuje się wysoka intensywność rosyjskich ataków.

Działania bojowe w innych regionach trwały. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że nocne rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną w czterech obwodach pozbawiły prądu setki tysięcy gospodarstw domowych. Według Sił Powietrznych rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę w nocy 433 dronami, z których 371 zostało zniszczonych lub obezwładnionych.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała również o śmierci trzech osób, w tym 13-letniej dziewczynki, w wyniku uderzenia drona na teren szkoły zawodowej w obwodzie winnickim. Cztery kolejne osoby odniosły obrażenia.

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