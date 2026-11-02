在被俄罗斯这一侵略国暂时占领的阿列什基及赫尔松州毗邻地区，乌克兰与俄罗斯联邦之间为期六天的局部停火已经结束。双方均未报告违反停火的情况，但没有迹象表明停火将获延长，半岛电视台报道。

停火于周日基辅时间22时59分到期。停火使联合撤离行动得以实施，数百名处于俄罗斯占领下城市的居民被撤出。据估计，在该协议生效之初，约有2000名平民仍留在阿列什基。

平民撤离

乌克兰武装部队总参谋部表示，167名平民已从赫尔松州南部的危险地区撤往较安全地点。其中包括22名儿童和21名需要特殊协助的行动不便人士。

阿列什基居民可选择撤往乌克兰控制区、俄罗斯占领区，或留在该市；留在当地的人将获得补充食品和药品供应。俄罗斯新闻机构援引克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫的话称，他积极评价了此次行动的实施以及两国人权专员之间的协调。

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与此同时，一名乌克兰官员向法新社表示，俄罗斯据称在乌克兰外交部提出相关建议后拒绝延长停火。

其他地区的袭击

在协议结束前夕，赫尔松州军事行政当局负责人亚历山大·普罗库金呼吁居民不要前往所谓的红区——第聂伯河附近的居民点；他说，这些地区仍面临高强度的俄罗斯袭击。

其他地区的战事仍在持续。总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，俄罗斯夜间对四个州能源基础设施的袭击导致数十万户家庭断电。空军数据显示，俄军夜间使用433架无人机袭击乌克兰，其中371架被摧毁或压制。

乌克兰国家紧急情况服务局还报告称，文尼察州一所职业学校校园遭无人机袭击，造成3人死亡，其中包括一名13岁女孩。另有4人受伤。

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