Шестиденне перемир’я в Олешках завершилося без продовження — Al Jazeera

У тимчасово окупованих Росією — державою-агресором — Олешках та прилеглих районах Херсонської області завершилося шестиденне локальне перемир’я між Україною та Російською Федерацією. Про порушення режиму тиші жодна зі сторін не повідомляла, однак ознак його продовження немає, повідомляє Al Jazeera.

Перемир’я спливло в неділю о 22:59 за київським часом. Воно дало змогу провести спільну евакуаційну операцію та вивезти сотні жителів міста, яке перебуває під російською окупацією. За оцінками, на початок дії домовленості в Олешках залишалися близько 2 тисяч цивільних.

Евакуація цивільних

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що 167 цивільних евакуювали з небезпечних районів півдня Херсонщини в безпечніші місця. Серед них були 22 дитини та 21 людина з обмеженою мобільністю, яким потрібна спеціальна допомога.

Жителям Олешок пропонували евакуюватися на підконтрольну Україні територію, на окуповану Росією територію або залишитися в місті, де мали поповнити запаси продовольства й медикаментів. Речник Кремля Дмитро Пєсков, якого цитують російські інформагентства, позитивно оцінив проведення операції та координацію між уповноваженими з прав людини двох країн.

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Водночас український посадовець повідомив агентству AFP, що Росія нібито відмовилася продовжити перемир’я після відповідної пропозиції Міністерства закордонних справ України.

Удари в інших регіонах

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін напередодні завершення домовленості закликав жителів не відвідувати так звані червоні зони — населені пункти поблизу Дніпра, де, за його словами, зберігається висока інтенсивність російських ударів.

Бойові дії в інших регіонах тривали. Президент Володимир Зеленський заявив, що нічні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях залишили без електрики сотні тисяч домогосподарств. За даними Повітряних сил, уночі російські війська атакували Україну 433 безпілотниками, з яких 371 було знищено або подавлено.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій також повідомила про загибель трьох людей, зокрема 13-річної дівчини, внаслідок удару безпілотника по території професійного училища на Вінниччині. Ще четверо людей дістали поранення.

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